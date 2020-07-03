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ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки

ИТ в банках

ВТБ предложил клиентам новые сервисы налоговой и юридической поддержки, сертификаты на услуги, которые можно приобрести в отделениях банка. Налоговый онлайн-консультант «Налогия» поможет дистанционно оформить налоговый вычет, а «Европейская юридическая служба» предоставит юридическую поддержку в круглосуточном режиме. За первую неделю продаж клиенты банка приобрели более 6 тыс. сертификатов партнеров.

На сайте «Налогия» можно заполнить и отправить в налоговую службу в электронном виде декларацию по форме 3-НДФЛ, которая необходима для возврата налогового вычета. Декларация и остальной необходимый пакет документов формируются при поддержке сервиса и после проверки «Налогией» отправляются в электронном виде в ФНС. После обработки документов клиент получает вычет переводом на банковскую карту.

Сертификат на услуги «Европейская юридическая служба» позволяет круглосуточно получить дистанционную юридическую консультацию по самым востребованным вопросам: как устроить ребенка в школу или детский сад, получить положенные льготы или выплаты, вернуть в магазин некачественный товар и другим потребительским вопросам. Связаться со службой можно по горячей линии, Skype или через личный кабинет на сайте. Юрист предоставит ответ со ссылкой на законодательство, опишет все возможные варианты действий, а при необходимости поможет провести переговоры.

Стоимость одного годового сертификата с налоговой или юридической поддержкой составляет 5,9 тыс. руб.

«В последнее время мы видим спрос клиентов не только на финансовые продукты, но и на юридическую поддержку. В связи с этим мы предлагаем им услуги для решения максимального количества бытовых вопросов, которые возникают изо дня в день, — сказал Александр Ефремов, начальник управления "Страхование" ВТБ. — Услуги наших проверенных партнеров помогут клиентам обратиться к профессионалам, сэкономив при этом время на поиск и проверку надежности компании, а в случае с налоговым возвратом – быстро компенсировать значительную часть своих расходов на покупку жилья, платную медицину или обучение. Например, после покупки квартиры они смогут вернуть до 260 тыс. руб., а если была оформлена ипотека, то до 390 тыс. руб. за выплаченные проценты по кредиту».

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