«Диасофт» представила новый канал удаленного обслуживания клиентов финансовых организаций

«Диасофт» сообщила о выпуске решения Digital Q «Личный кабинет», которое предназначено для упрощенной регистрации клиентов, приема заявок на финансовые продукты, обмена сообщениями и документами клиента с финансовой организацией без заключения договора на обслуживание и авторизации в классических каналах предоставления услуг.

Решение «Личный кабинет» представляет собой цифровое пространство для удаленного доступа к сервисам финансовых организаций и предложениям их партнеров – участников финансовой экосистемы. В отличие от стандартных каналов дистанционного обслуживания, решение «Диасофт» позволяет работать не только с постоянными клиентами, но и с потенциальными потребителями услуг.

В личном кабинете будущий клиент финансовой организации сможет быстро оформить заявку на различные финансовые продукты (кредиты, депозиты, открытие счетов, брокерские операции и т. д.) и в режиме реального времени отслеживать этапы ее обработки. При этом финансовая организация может создавать на своем сайте специализированные «кабинеты» для отдельных продуктов или услуг, например, личный кабинет инвестора.

Новое решение «Диасофт» не только предоставляет финансовой организации современный канал для быстрой продажи финансовых продуктов и онбординга новых клиентов, но и помогает анализировать запросы потребителей и накапливать контакты для расширения клиентской базы, органично дополняя традиционные решения класса «Интернет-банкинг».

Решение «Личный кабинет» включает в себя независимые компоненты для поддержки розничных и корпоративных клиентов финансовой организации, а также digital-офис для удаленных сотрудников, представителей и партнеров финансовой организации. Эти компоненты могут быть установлены в комплексе или в качестве самостоятельных продуктов для решения конкретных задач.

Для идентификации клиента и быстрого доступа к информации о заявке с любого устройства формируется уникальная ссылка и используются одноразовые СМС-коды. Кроме того, возможна поддержка авторизации с использованием учетных записей из ЕСИА, партнерских экосистем, маркетплейсов, социальных сетей. Новые технологии обеспечивают легкий старт любого процесса с сайта финансовой организации или ее партнеров без явной авторизации, усложняющей процесс.

«Важное преимущество решения «Личный кабинет» состоит в том, что оно позволяет разграничить каналы обслуживания новых и уже существующих клиентов. Для потенциальных пользователей услуг финансовой организации решение обеспечивает персонифицированный сервис и общение, а постоянные клиенты получают доступ к новым продуктам, которые могут быть недоступны в ДБО, – сказал Евгений Сентябрев, член правления, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт». – В отличие от классических систем управления контентом (CMS), на которых реализованы сайты финансовых организаций, решение нашей компании разработано на специализированной цифровой платформе, изначально созданной для поддержки банковских процессов, продуктов и правил. Digital Q «Личный кабинет» легко интегрируется с фронт-офисными и бэк-офисными системами финансовых организаций, обеспечивает высокий уровень безопасности и предоставляет инструменты для дальнейшего развития».

Решение «Диасофт» реализовано в микросервисной архитектуре, развернутой на современной технологической платформе Digital Q, и доступно на всех современных устройствах как через web-браузер, так и в мобильных приложениях на базе систем Andoid и iOS.