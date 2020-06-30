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«Одноклассники» запустили рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок

Интернет Интернет-реклама

Рекламодатели получили возможность создавать в группах или профилях в «Одноклассниках» рекламные публикации с «каруселью». Посты могут включать различные элементы: текст, карточки товаров из каталога страницы в ОК, ссылки, переход в профиль или группу.

Теперь при создании поста с пометкой «рекламная публикация» пользователь может добавить статичную «карусель»: например, наглядно показать многообразие товаров и услуг, мотивировать подписываться на группу или профиль, продвигать сразу несколько ссылок в одном посте.

После создания такой публикации она будет доступна по ссылке, и ее можно продвинуть от имени группы или личного профиля в рекламном кабинете ОК, а также через формат промопоста на платформе myTarget.

Новый инструмент будет полезен малому и среднему бизнесу, который размещает каталоги товаров в своих группах или профилях в ОК. Также рекламная публикация с «каруселью» поможет более ярко рассказать о своем бизнесе и добавить больше информации о продукте или услуге в один пост.,

Создавать и продвигать публикации с «каруселью» можно в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении ОК на iOS. В ближайшее время эта возможность появится и на Android.

Ранее в ОК можно было продвигать баннеры в формате «Карусель», созданные через рекламную платформу myTarget. К такому баннеру можно прикрепить изображение и ссылку на товар на внешнем сайте, а также загрузить собственный фид товаров – например, для использования в динамическом ремаркетинге.

«Одноклассники» последовательно развивают экосистему для малого и среднего бизнеса. За последний год ОК запустили рекламный кабинет внутри соцсети и дали возможность размещать рекламу не только группам, но и личным бизнес-профилям. Им также стала доступна статистика и создание каталогов с товарами. Mail.ru Group выделила ресурсы на миллиард рублей для помощи малому и среднему бизнесу во время пандемии. Одной из мер поддержки компаний стало удвоение бюджета на продвижение в рекламном кабинете соцсети ОК.

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