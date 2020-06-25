«М.Видео» и «Эльдорадо» собрали на переработку 360 тысяч батареек

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития программы по сбору и утилизации батареек с момента ее старта в октябре 2018 г. Посетители магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» передали 7,5 тонн или около 360 тыс. штук отработанных источников питания. Специально разработанные контейнеры Durecell для сбора установлены в 920 магазинах в более чем в 100 российских городах и населенных пунктах. До конца года «М.Видео» и «Эльдорадо» установят боксы для сбора батареек во всех магазинах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» за год вывела программу по сбору и переработке использованных батареек на федеральный уровень. География приема насчитывает 920 розничных магазинов. В общей сложности посетители магазинов передали на утилизацию 7,5 тонн использованных батареек, это около 30 взрослых особей амурских тигров.

В магазинах для сбора батареек наиболее популярных форматов ритейлер разместил специальные контейнеры, которые отвечают необходимым требованиям безопасного хранения и вмещают до 35 килограммов. Транспортировкой и переработкой занимаются лицензированные предприятия – челябинский завод «Мегаполисресурс» и ярославский завод «НЭК». Источники питания получают вторую жизнь и превращаются в электролиты для повторного производства батареек, графит, цинк, диоксид марганца, черный лом и другие элементы.

«Мы продолжаем расширять программу по сбору отслуживших срок батареек и призываем всех внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Особенно актуальной проблема правильной утилизации cтала в период самоизоляции. Скопившиеся источники питания важно не выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами, а отнести их при возможности на переработку. Наша компания контролирует весь цикл и гарантирует экологичную утилизацию в соответствии с отраслевыми стандартами. Параллельно со сбором батареек мы развиваем программу по утилизации техники. Мы принимаем большинство видов техники от телевизоров и холодильников до зарядных устройств и пультов управления. К проекту уже подключены семь городов, где уже собрано 350 тонн техники», — отметила руководитель розничных экологических проектов группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова.