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Три продукта «Контура» получили сертификаты на интеграцию с SAP

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Контур» подтвердил сертификацию на интеграцию с SAP. Теперь с SAP можно интегрировать «Диадок», «Экстерн» и «Фокус». В перспективе — сертификация других решений. Это важно для клиентов, которые работают только с сертифицированными продуктами по требованиям безопасности их IT-отделов.

«Контур» прошел первую сертификацию на интеграционное решение «Диадока» с SAP в ноябре 2015 года. Теперь Контур.ERP — сертифицированное решение между системой оператора ЭДО и SAP ERP, которое помогает организовать защищенный электронный документооборот.

В апреле 2020 года Контур получил сертификат бесшовной интеграции уже на три модуля: «Контур.ERP Диадок» обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами, «Контур.ERP Экстерн»: кадровый электронный документооборот, «Контур.ERP Фокус»: проверка организаций на благонадежность.

Продукты «Контура» прошли программу сертификации интеграции с SAP NetWeaver — платформой, на которой строятся комплексные решения для бизнеса. Интеграционный комплекс «Контур.ERP» объединяет бухучет, управление производством и электронный документооборот. Решение, сертифицированное на совместимость с SAP NetWeaver, соответствует отечественному законодательству, подходит российским и международным компаниям, которые ведут бизнес в России.

Сертификация — документальное подтверждение того, что разработанное решение соответствует требованиям SAP к качеству интеграции.

Преимущества сертифицированных решений для клиентов: — простота внедрения, автоматизация бизнес-процессов, гарантия работоспособности интеграционного решения, совместимость с программными продуктами SAP, соответствие требованиям безопасности компании.

Андрей Гладких, руководитель отдела интеграционных решений «Контура», отметил: «У ряда корпоративных клиентов есть жесткие требования к устанавливаемому программному обеспечению, одним из которых является сертификация. И факт того, что SAP официально сертифицировал несколько интеграционных решений Контур.ERP, значительно расширяет область их применения. Особенно это важно для корпораций: часто их IT-отделы запрещают использовать решения, не прошедшие сертификацию. Кроме того, решения с сертификатом можно протестировать всего за две недели, а несертифицированные иногда тестируются до трех месяцев».



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