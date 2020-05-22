«Росэлектроника» представила цифровые проекты по работе с персоналом

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил цифровые проекты по работе с персоналом. В основе проектов лежат современные технические решения, которые позволяют повысить эффективность кадровой работы на всех этапах – от профориентации школьников до управления HR-функцией на предприятиях.

Заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская отметила возросшую значимость цифровизации системы управления персоналом в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации цифровизация HR-функции – это уже не тренд, а необходимость. Необходимо принимать вызовы времени и адекватно на них реагировать. Цифровые технологии позволяют иметь оперативный доступ ко всей аналитике для принятия своевременных решений, а также продолжать вести профориентационную работу с молодежью даже в условиях ограничений», – отметила Наталья Транковская.

Для цифровизации HR-функции холдинга в «Росэлектронике» разрабатывается специальная автоматизированная система управления, которая позволит перевести «в цифру» весь HR-цикл – подбор персонала, мотивация, управление эффективностью, обучение и развитие, отчётность. Система полностью учитывает специфику деятельности холдинга, объединяющего более 150 промышленных предприятий, научных институтов и конструкторских бюро.

Для профориентации школьников в холдинге разработан интерактивный карьерный навигатор, который позволяет в режиме онлайн с помощью специального программного обеспечения построить индивидуальную карьерную траекторию школьника с учетом его профессиональных склонностей и пожеланий по будущему работодателю, сформированных после виртуальной экскурсии на предприятия с использованием AR-технологий.