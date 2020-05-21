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«Яндекс.Маркет»: россияне перешли на более дешевые смартфоны

Ритейл Розница Техника

Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос на смартфоны и узнали, как он изменился из-за режима самоизоляции. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 г.

Эксперты сервиса сравнили десятку самых популярных смартфонов февраля с апрельским рейтингом, когда большинство россиян находились на самоизоляции. Выяснилось, что в апреле пользователи сервиса чаще интересовались более дешевыми моделями смартфонов, чем в феврале. Так, например, к апрелю из рейтинга выбыли модели Samsung Galaxy S10e 6/128 ГБ (средняя стоимость — около 45 тыс. руб.) и Galaxy A50 64 ГБ (средняя стоимость — около 17 тыс. руб.). На замену этим гаджетам в рейтинг попали более дешевые смартфоны от Samsung — Galaxy A71 6/128 ГБ и Galaxy A10 со средней стоимостью около 30 и 9 тыс. руб. соответственно.

Также изменилось и положение смартфона Samsung Galaxy A51 64Gb — в апреле он занял первое место, хотя в феврале был на седьмом. Эта модель, как и Samsung Galaxy A71 6/128 ГБ, была представлена в начале этого года. Как отмечают эксперты «Яндекс.Маркета», это и объясняет их попадание в рейтинг.

Кроме того, выбирая смартфон из линейки iPhone 11, в феврале россияне предпочитали модель со 128 ГБ, а в апреле — более дешевую конфигурацию с объемом памяти в 64 ГБ.

В целом, за последние месяцы спрос на смартфоны на сервисе сильно колебался: ниже всего он был 1 апреля — после того, как в России официально началась нерабочая неделя. Однако после этого интерес к категории начал расти, и уже 28 апреля был зафиксирован пик спроса на смартфоны — тогда количество переходов на предложения интернет-магазинов выросло на 58% по сравнению с 31 марта.

Этой весной, как и в прошлом году, на «Яндекс.Маркете» лидером среди производителей смартфонов стал Xiaomi. На предложения устройств этого бренда пришлось 26% переходов. Второе место занял Samsung с 21%, а третье — Apple с 19%.

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