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Сбербанк запустил Android-приложение для внешнеэкономической деятельности

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Сбербанк запустил мобильное приложение «Банк бизнес-партнеров» для Android. Теперь пользователи бесплатной онлайн-площадки bankofpartners.com — владельцы смартфонов на платформе Android — могут искать партнеров по бизнесу, размещать товары и услуги и общаться с потенциальными клиентами в своем мобильном.

Наталья Голудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка, сказала: «Наша онлайн-площадка "Банк бизнес-партнеров" сегодня объединяет свыше 45 тысяч импортеров и экспортеров из 177 стран мира. Поскольку как личное, так и деловое общение давно перешло в смартфон, мы разработали мобильное приложение для Android. Оно соединяет в себе широчайший функционал площадки и удобный доступ к нему».

Установив приложение на смартфон, пользователь получает доступ к следующим функциям: поиск бизнес-партнера и услуг. Изучение рынка и конкурентов, поиск партнеров по бизнесу по заданным параметрам; добавление услуг и товаров. Создание предложения всего в два шага, возможность добавлять дополнительные материалы и ссылки, оставлять отзывы; онлайн-чат. Общение с потенциальным бизнес-партнером в режиме реального времени прямо в приложении; сервисы для развития ВЭД. Проверка контрагентов из разных стран на благонадежность, получение внешнеторговой аналитики по интересующей категории товаров, поиск подходящего тендера в международном каталоге; мультиязычный интерфейс и автоперевод. Поиск партнеров и конкурентов по всему миру, без языкового барьера – система автоматически переведет на русский, английский или китайский любое предложение.

Мобильное приложение «Банк бизнес-партнеров» доступно для скачивания в Google Play Market.

Для пользователей гаджетов на платформе iOS приложение также доступно в AppStore.



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