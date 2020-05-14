Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Honor объявил о майских скидах в официальном интернет-магазине

Ритейл Интернет Техника

Бренд Honor объявил о специальном предложении со скидками и подарками в интернет-магазине в продолжение кампании «Оставайтесь дома, оставайтесь на связи». Акция продлится с 14 по 27 мая 2020 г. на официальном сайте интернет-магазина Honor. Как и прежде, все продукты будут доставлены покупателям безопасным бесконтактным способом.

В рамках специального предложения пользователи смогут приобрести смартфоны, ноутбуки и аксессуары Honor со скидками до 5 тыс. руб., а также получить носимые устройства в подарок.

Honor предлагает своим пользователям технологичные продукты для связи, обустройства домашнего офиса и активного образа жизни. При покупке флагманского смартфона Honor View 30 Pro в подарок пользователи получат смарт-часы Honor MagicWatch 2 с функцией измерения уровня кислорода в крови (SpO2). А ноутбуки серии Honor Magicbook нового поколения можно будет приобрести со скидкой 5 тыс. руб. и подарком.

Кроме того, на официальном сайте Honor пользователям доступен круглосуточный онлайн-чат службы поддержки для разъяснения любых вопросов об устройствах и сервисах бренда.



Другие материалы рубрики

Microsoft положила конец эпохе 32-битных ПК

Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей

Неисправимые «дыры» в Thunderbolt позволяют красть данные из Windows, Linux и MacOS

Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению

Tele2 придумала скидки нового типа на мобильную связь

Путин обрушился с критикой на неработающий Портал госуслуг

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов