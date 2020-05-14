Honor объявил о майских скидах в официальном интернет-магазине

Бренд Honor объявил о специальном предложении со скидками и подарками в интернет-магазине в продолжение кампании «Оставайтесь дома, оставайтесь на связи». Акция продлится с 14 по 27 мая 2020 г. на официальном сайте интернет-магазина Honor. Как и прежде, все продукты будут доставлены покупателям безопасным бесконтактным способом.

В рамках специального предложения пользователи смогут приобрести смартфоны, ноутбуки и аксессуары Honor со скидками до 5 тыс. руб., а также получить носимые устройства в подарок.

Honor предлагает своим пользователям технологичные продукты для связи, обустройства домашнего офиса и активного образа жизни. При покупке флагманского смартфона Honor View 30 Pro в подарок пользователи получат смарт-часы Honor MagicWatch 2 с функцией измерения уровня кислорода в крови (SpO2). А ноутбуки серии Honor Magicbook нового поколения можно будет приобрести со скидкой 5 тыс. руб. и подарком.

Кроме того, на официальном сайте Honor пользователям доступен круглосуточный онлайн-чат службы поддержки для разъяснения любых вопросов об устройствах и сервисах бренда.