IBS автоматизировала закупки агрохолдинга «Степь» на базе «1С»

Команда IBS за четыре месяца создала единое информационное пространство для всех участников закупочного процесса агрохолдинга «Степь» на базе решения «1С:Управление холдингом», а также интегрировала его с корпоративной системой документооборота. Проект позволил сократить сроки закупок и сделать проведение тендеров более прозрачным.

Агрохолдинг «Степь», входящий в состав АФК «Система», — одна из крупнейших аграрных компаний юга России, которая объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий. Активы компании расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Карачаево-Черкесии.

Деятельность в этой отрасли во многом зависит от погодных условий и биологических факторов, поэтому планировать закупки с высокой точностью невозможно. При этом эффективность работы холдинга зависит от точного соблюдения сроков, их срыв (например, посева или обработки почвы) может привести к значительным убыткам. Большое значение приобретает слаженная работа всех участников процесса, от организации и проведения тендера до поставки в оговоренные сроки.

В реестре холдинга около 500 поставщиков. Документация закупочной деятельности долго велась вручную. Это отнимало значительные ресурсы, также при вводе и анализе данных допускались ошибки, которые приводили к неточностям в закупках. Для снижения трудозатрат и увеличения эффективности организации руководством холдинга было принято решение об автоматизации всей системы закупок. Технологическим партнером проекта стала компания IBS, выбранная благодаря опыту работы с решениями «1С», в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.

За четыре месяца команда IBS создала единое информационное пространство на основе решения «1С» для всех участников закупочного процесса. Система объединяет более 700 пользователей — инициаторов, поставщиков, сотрудников департамента закупок холдинга, согласующих лиц (ответственных). Кроме того, была организована интеграция с системой внутреннего электронного документооборота и систематизация данных в виде структурированных электронных документов. Также была разработана и внедрена дополнительная функциональность.

«Особенностью проекта для агрохолдинга “Степь” стала реализация “Личного кабинета поставщика” как отдельной информационной базы для защиты конфиденциальных закупочных данных. Эта нетиповая площадка, реализованная на базе продукта “1С: Управление холдингом”, выполняет две важные функции: обеспечивает подачу предложений поставщиком и его доступ к объявленным лотам, а также предоставляет ему доступ к информации по заключенным договорам и заявкам на поставку», — сказал Дмитрий Васильев, директор практики «1С» в компании IBS.

Автоматизация процессов управления закупками, договорами и взаимоотношениями с поставщиками уже дает результаты: в компании сократился средний срок реализации закупок, их эффективность выросла благодаря инструментам контроля исполнительской дисциплины в реальном времени, благодаря введению автоматического сравнения предложений тендерные процедуры стали прозрачнее. За счет этих факторов в целом повысилась конкурентоспособность компании. Также выросла эффективность работы сотрудников, которые теперь работают в более комфортных условиях и могут фокусироваться на более важных для бизнеса задачах.