Qiwi и «Фриланс.ру» провели исследование рынка фриланса

Qiwi, поставщик платежных и финансовых решений, и российская многопрофильная биржа дистанционной работы «Фриланс.ру» провели совместное исследование для оценки потенциала роста количества фрилансеров в статусе самозанятых в 2020 г. Исследование выполнено по программе сотрудничества компаний с Национальной гильдией фрилансеров (НГФ).

В 2019 г. в России в тестовом формате был введен специальный налоговый режим на профессиональный доход с регистрацией в качестве самозанятого для граждан, получающих доход от личной профессиональной деятельности. Рынок фриланса попал под эту категорию и начал переходить на новый налоговый режим.

В конце марта 2020 г. «Фриланс.ру» провел опрос, в котором приняли участие более 1,2 тыс. фрилансеров из 35 регионов России. Qiwi, в свою очередь, проанализировала рынок фриланса по платежным каналам компании. По данным Qiwi, рынок фриланса в России органически рос в последние четыре года на 10–15% в год. В 2019 г. средний чек за услуги фрилансеров составил 8050 руб.

Опрос «Фриланс.ру» показал, что 25,1% фрилансеров уже получили официальный статус налогоплательщика как ИП или самозанятые. Другие 40,4% опрошенных планируют легализовать свой доход в 2020 г. В то же время треть опрошенных фрилансеров (34%) пока не планирует получать официальный статус. Главными причинами сомнений респонденты называют высокую налоговую нагрузку, отсутствие пенсионного и социального страхования налогоплательщика, а также отсутствие специальных условий для получения кредитов в качестве самозанятого.

80,5% опрошенных среди необходимых и особо ожидаемых в 2020 г. нововведений назвали: механизм «безопасной сделки» для расчетов между юридическим лицом и самозанятым с арбитражем на площадке интернет-биржи; механизм социального и пенсионного страхования, в том числе — автоматических защищенных микро-накоплений с каждой платежной транзакции в адрес фрилансера.

37% респондентов также полагают, что государство усилит поддержку и будет проводить более благоприятную политику налогообложения самозанятых в 2020 г.

По оценке НГФ, рост рынка услуг фрилансеров может сократиться на 5% в 2020 г. В условиях пандемии коронавируса и общей экономической нестабильности удаленная работа становится все более актуальной, однако предложение удаленных сервисов может сильно превысить спрос. Глобальный экономический спад также может негативно отразиться на рынке услуг фрилансеров.

Рынок может существенно поддержать рост доли фрилансеров, ориентированных на работу с юридическими лицами. Последние будут все активнее оптимизировать расходы, в том числе привлекать специалистов на временные работы вне штата. Ситуация стимулирует фрилансеров, не имевших официального статуса налогоплательщика, регистрироваться в качестве самозанятых. При позитивном сценарии, это сможет удержать динамику роста рынка в пределах 10–15%.

В то же время есть потенциал для дальнейшего роста количества фрилансеров, перешедших на оплату налога на профессиональный доход. Для этого необходимы дополнительные меры государственной поддержки, особенно в условиях экономической дестабилизации. Во-первых, распространение на самозанятых возможности получения кредитов, в частности, ипотечных, во-вторых, активизация кампании, разъясняющей преимущества официального статуса для фрилансеров и компаний, которые с ними сотрудничают.