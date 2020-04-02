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«Сбермобайл» представил «Антивирусный пакет» для абонентов

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Мобильный оператор Сбербанка «Сбермобайл» подготовил для абонентов специальный «Антивирусный пакет» — набор бесплатных дополнительных опций и полезных предложений, которые позволят комфортно и выгодно пользоваться услугами связи в России и за рубежом. Новым предложением можно воспользоваться с 1 апреля 2020 г.

Для всех абонентов, которые находятся в международном роуминге, все входящие звонки будут бесплатны, а все исходящие звонки в Россию — в два раза дешевле по сравнению с действующими тарифами. Интернет-трафик внутри пакета будет увеличен вдвое — 2 ГБ вместо одного. Список стран, в которых будет действовать новый пакет, приведен на сайте оператора.

Все входящие звонки и SMS в России пользователи смогут принимать даже при нулевом балансе. Всем клиентам старше 65 лет, которые активно используют голосовую связь или интернет, будут подключены бесплатные пакеты из 30 минут или 2 ГБ интернета. Дополнительные опции будут доступны с 3 апреля 2020 г. в течение 30 дней.

Если при активном использовании интернета абоненту не будет хватать трафика, то быстро перейти на другой тариф или добавить необходимое количество гигабайт можно через мобильное приложение «Сбермобайл».

Новым абонентам «Сбермобайл» дарит 10 ГБ интернет-трафика в подарок на месяц. Для подключения пакета необходимо до 30 апреля 2020 г. заказать SIM-карту на сайте оператора, выбрав опцию «Доставка курьером».

Теперь клиенты оператора будут видеть на экране своего телефона фразу SBER#YA’DOMA вместо привычного названия сети.

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