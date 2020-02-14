Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Сёрчинформ интеграция» защищает ОЭЗ «Иннополис» от внутренних угроз

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Особая экономическая зона «Иннополис» привлекла специалистов «Сёрчинформ интеграция» для защиты от утечек информации и инцидентов безопасности по вине человеческого фактора. Формат аутсорсинга позволил ОЭЗ обеспечить информационную безопасность и не формировать штат выделенных специалистов, которые могли бы проводить регулярный мониторинг угроз.

Профессиональные ИБ-аналитики следят за сохранностью данных, с которыми работают сотрудники компании и передают по разным каналам внутри организации и за ее пределы. Мониторинг, детектирование и расследование нарушений безопасности обеспечивается DLP-системой.

«В рамках пилотного тестирования система проявила себя, - сказал Игорь Сеньшов, директор департамента по операционной деятельности «Особая экономическая зона «Иннополис». - Выявлены ситуации, в которых потенциально при развитии определенных сценариев могли бы возникнуть сложности. Основная задача специалистов «СёрчИнформ Интеграции» – оперативно оповещать об инцидентах, которые затрагивают сферу информационной безопасности (возможность утечки информации, ее несанкционированной передачи и т.д.). Взаимодействие с компанией оцениваем позитивно. Совместная работа будет способствовать повышению качества обеспечения информационной безопасности».

Согласно исследованию EY, в 2019 году 82% компаний в мире выбрали аутсорсинг для защиты данных.

«Теперь тренд пришел в Россию, и на примере Особой экономической зоны «Иннополис» мы видим, что практика успешна, - отметила Татьяна Латушкина, директор по продажам «Сёрчинформ интеграция». - Для средних по размеру организаций не всегда целесообразно содержать штат ИБ-специалистов, защитные системы и оборудование, на котором они работают – это может отвлекать ресурсы от ключевых бизнес-задач. При этом угрозы информационной безопасности для них не менее актуальны, чем для огромных холдингов. ИБ-аутсорсинг решает проблему, ведь организация получает современную DLP-систему с полным сопровождением от профессионалов в деле защиты бизнеса».

Другие материалы рубрики

Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure

Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее

Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская

У банка Натальи Касперской отозвали лицензию

Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу

Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника