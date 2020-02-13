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«Ростелеком» выходит на рынок системной интеграции в сфере кибербезопасности

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» сообщил о запуске бизнес-направления системной интеграции на базе дочерней компании «Ростелеком-Солар». Стимулом к его созданию стали новые вызовы в области информационной безопасности. В первую очередь, необходимость обеспечить высокий уровень защиты от киберугроз для тех органов государственной власти и коммерческих организаций, которые сейчас проходят этап цифровой трансформации и предпочитают модель поставки on-premise c возможностью в дальнейшем передать эксплуатацию систем защиты на аутсорсинг.

Успех на рынке системной интеграции во многом зависит от зрелости процессов проектного управления, существующих в компании. «Ростелеком-Солар» завоевала признание заказчиков в этой сфере и репутацию надежного партнера, реализовав ряд комплексных проектов общенационального масштаба.

Обширная экспертиза и практический опыт, которые компания приобрела за годы работы на рынке сервисов кибербезопасности, и которые позволили ей занять лидирующее положение в этом сегменте, теперь будут направлены на то, чтобы обеспечить реальную защищенность и тех компаний, которые выбирают модель поставки on-premise.

«Мы знаем, как обеспечить практическую безопасность, имеем опыт работы с самыми разными технологическими решениями и самое главное – хорошо понимаем потребность заказчиков в простой и удобной эксплуатации систем защиты после сдачи проекта, – сказал Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор “Ростелеком-Солар“. – А серьезный ресурсный пул “Ростелеком-Солар“, объединяющий штат экспертов в сфере системной интеграции и широчайшую сеть точек присутствия в регионах, гарантирует заказчикам тщательную проработку и качественное сопровождение проектов на всей территории России».

Теперь структура бизнеса компании «Ростелеком-Солар» включает три направления. Ключевым является предоставление технологий защиты в сервисной модели, реализующее миссию «Ростелекома» в сфере кибербезопасности. Оно представлено сервисами первого и лидирующего коммерческого центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, а также управляемыми сервисами кибербезопасности Solar MSS. Направление системной интеграции обеспечивает потребность в информационной безопасности тех компаний, которые предпочитают выстраивать защиту от киберугроз внутри организации. Однако и они могут впоследствии отдать эксплуатацию средств защиты внешнему подрядчику. Наконец, разработка собственных продуктов позволяет «Ростелеком-Солар» предложить заказчикам решения, максимально отвечающие их потребностям.

«Направление системной интеграции логичным образом встраивается в структуру деятельности компании. Теперь заказчик может получить ИБ-проект полного цикла “из единого окна“ независимо от выбранного формата доставки технологий, целей и масштаба проекта», – сказал Дмитрий Горбатов, директор по интеграции компании «Ростелеком-Солар».

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