SberCloud на конференции «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» расскажет о востребованности облачных технологий российскими компаниями

Объем российского рынка облачных услуг к 2022 году более чем удвоится и превысит 155 млрд руб, прогнозирует компания iKS-Consulting. Рынок будет расти не менее чем на 23% в год, при этом ожидается, что темпы роста отдельных сегментов составят 30-31%.

Директор управления по развитию партнерских продаж SberCloud Георгий Банчиков на конференции CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» расскажет о востребованности облачных технологий в российском бизнесе, о мотивах его миграции в облачную инфраструктуру, а также о том, какие опасения вызывает у представителей компаний малого, среднего и крупного бизнеса переход в «облако». Конференция пройдет в Москве 13 февраля 2020 года.

По данным исследования, проведенном компанией SberCloud и Аналитическим центром НАФИ, в целом российский бизнес сегодня полагает, что внедрение облачных технологий – неизбежный путь развития для любой компании. Так, 77% российского крупного бизнеса готовы к переходу на облачные технологии. Более трети полностью подготовились к миграции, при этом только 3% представителей этого бизнеса заявили, что вообще не готовы к использованию облачных технологий.

О своей готовности перейти на облачные технологии сообщили 42% респондентов компаний малого и среднего бизнеса, о полной готовности – 19% малых предприятий и 8% средних.

Главными барьерами перехода в «облако» по-прежнему являются опасения в области кибербезопасности, бюджетные ограничения на ИТ, неготовность высшего звена управления, необходимость перестройки бизнес-процессов и нехватка доступной информации об облачных технологиях.

Участники конференции обсудят, в каком направлении движется российский рынок облачных технологий, какие законодательные инициативы могут послужить драйвером его развития и остались ли у бизнеса сомнения в надежности облачных сервисов.

SberCloud (ООО «Облачные технологии») – облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам – компаниям и государственным организациям.