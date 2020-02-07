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МТС и «Бетар» приступили к производству первых в России сертифицированных счетчиков воды для сети интернета вещей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и российский производитель счетчиков воды — компания «Бетар», выпустят первый в России сертифицированный счетчик воды со встроенным модулем NB-IoT. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МТС. Устройства станут основой комплексной системы цифрового мониторинга ЖКХ оператора.

Производство счетчиков началось в январе 2020 г. Весной текущего года МТС начнет поставки устройств управляющим компаниям. Система будет интегрирована с платформой для управляющих компаний, которую МТС запустила в декабре 2019 г. Пользователи смогут видеть показатели счетчиков в приложении VDome. Подключение счетчиков к сети позволяет собирать данные о потреблении воды и выставлять счета автоматически. Отпадает необходимость снимать и обрабатывать показания вручную или регулярно проверять точность устройства: поверочный интервал составляет шесть лет, в сети NB-IoT датчик проработает этот период без замены батареи.

Счетчик, подключенный через сеть NB-IoT, работает даже в местах, куда не проходит сигнал сетей 2G, 3G, 4G. Автоматический сбор показаний делает понятной систему выставления счетов и уменьшает количество споров жильцов с управляющей компанией.

Система мониторинга МТС позволит снизить оплату на общедомовые нужды в среднем на 10% и контролировать недобросовестных плательщиков: датчики фиксируют внешнее воздействие на устройство, попытки демонтировать счетчик, отслеживают образование протечек и прорывов труб.

«Сегмент ЖКХ — основной драйвер рынка интернета вещей в России, — отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. — Запуск подключенных к сети NB-IoT счетчиков – еще один шаг к созданию комплексного решения, которое позволит управляющим компаниям закрыть все потребности с помощью одного продукта: автоматизировать оплату счетов, контролировать работу мастеров, отслеживать сбои в работе оборудования, аварии и протечки, проводить голосования жильцов, наладить канал взаимодействия с жителями».

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