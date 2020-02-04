«Интеллектуальная безопасность» открыла представительство в Казахстане

ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) объявляет об открытии представительства в крупнейшем городе республики Казахстан – Алматы.

Основными задачами офиса станут укрепление и развитие взаимодействия с клиентами и партнерами в Казахстане, оперативное реагирование на запросы и тенденции рынка информационной безопасности республики и обеспечение максимально высокого уровня оказания услуг. Открытие представительства состоялось в рамках стратегии планомерного развития ГК и расширения ее присутствия на перспективных рынках.

С 2013 года в республике успешно реализуется Национальная программа «Информационный Казахстан-2020», которая является фундаментом для цифровой трансформации экономики и общества. В стране происходит активное развитие и внедрение цифровых технологий, рост доступности информационной инфраструктуры как для корпоративных структур, так и для рядовых граждан. Роль информационных технологий в работе частного и государственного секторов непрерывно растет. Одновременно в рамках Концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана» реализуется широкий ряд мер, направленных на безопасное использование информационно-коммуникационных технологий.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность», отметил: «Открытие нашего представительства в Казахстане – государстве, которое быстрыми темпами движется по пути эффективного цифрового развития и всестороннего обеспечения кибербезопасности – закономерный шаг. Мы наблюдаем живой интерес к Security Vision со стороны самых разных структур Республики Казахстан и готовы предложить гибкую платформу, отвечающую на современные вызовы кибербезопасности, а также богатый профессиональный опыт наших специалистов, полученный в ходе реализации крупнейших ИБ-проектов в Российской Федерации».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Фонда «Сколково», сказал:«Интеллектуальная программная платформа Security Vision, созданная нашим резидентом, предназначенадля построения эффективной автоматизированной системы информационной безопасности. Она выполнена на уровне лучших мировых стандартов и обладает заметными преимуществами перед иностранными аналогами в части гибкости, адаптируемости и масштабируемости. Убежден, что ее применение в государственных и коммерческих структурах Республики Казахстан способно обеспечить надежную и всестороннюю безопасность внедрения и дальнейшего функционирования инфокоммуникационных технологий и цифрового развития общества в целом».