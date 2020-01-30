Insyte разработала сервис для рынка управления спросом на электроэнергию

Пермская компания Insyte, разработчик платформенных ИТ-решений для энергетиков, создала сервис для рынка управления спросом на электроэнергию (Demand Response) — платформу DR. С ее помощью энергопотребители и агрегаторы (энергосбыт) смогут полностью автоматизировать процессы плановой разгрузки сетей: вести мониторинг потребления, статистику, прогнозировать разгрузку потребителей, рассчитывать объем возмещенных средств от поставщиков энергии, управлять разгрузками удаленно и многое другое.

Управление спросом позволяет всем энергопотребителям зарабатывать: они краткосрочно снижают или сдвигают по времени пики энергопотребления, а затем получают за это деньги от поставщиков электроэнергии. Так могут сделать малые предприятия, на которых работают системы вентиляции и кондиционирования, холодильное и насосное оборудование, электрический обогрев и т.д, а также промышленные предприятия и коммерческая недвижимость: торгово-развлекательные центры, офисные центры, склады. Процессом разгрузки энергопотребителей управляют агрегаторы, с помощью сервиса DR все участники смогут полностью контролировать процесс и получать за это реальные деньги, отмечают в Insyte.

Сервис DR была разработан на базе сервисной платформы EMS Insyte для энергетических рынков. Разработка сервиса уже завершена, продукт находится в стадии тестирования агрегаторами.

Платформа DR cобирает данные об энергопотреблении и разгрузках от потребителей с помощью специальных счетчиков (возможно использование фирменных умных счетчиков Insyte, а также счетчиков других производителей). На облачных серверах данные обрабатываются, а дальше искусственный интеллект выдает агрегатору или пользователю аналитику. Энергопотребитель получает возможность увидеть, насколько он разгрузился, сколько за это средств будет возмещено, а также получит прогноз, как лучше действовать дальше. Также возможно ручное и полностью автоматическое управление разгрузкой объектов. Данные об энергопотреблении, аналитика, управление объектами доступны в личном онлайн-кабинете пользователя.

«На новом рынке управления спросом каждый, кто хочет и может снизить свое потребление энергии несколько раз в месяц на несколько часов, получит за это реальные деньги, но ему нужно обратиться к компании-агрегатору, которые собирают и обслуживают всех желающих снижать мощность, – сказал генеральный директор Insyte Сергей Грибанов. – Европейский опыт показывает, что развитие практики управления спросом идет от "простого к сложному": прежде всего охватываются крупные потребители, агрегирование которых происходит относительно просто, но постепенно к участию в управлении спросом привлекаются все более мелкие потребители вплоть до отдельных домохозяйств. По такому пути пойдет развитие рынка и в России, поэтому рынку нужны сервисы, которые позволяют перевести сложнейшие процессы энергопотребления в простые и понятные схемы, чтобы получать деньги за разгрузку также просто, как отправлять деньги с мобильного телефона».

Сервис DR был разработан при поддержке Национальной технологической инициативы в рамках «дорожной карты» группы Energynet.