«Лента» перевела мобильные приложения для терминалов сбора данных на отечественную платформу

Российская розничная сеть «Лента» перевела мобильные приложения для терминалов сбора данных на российский продукт «Форсайт. Мобильная платформа». Сегодня на новой платформе работают 4,7 тыс. терминалов.

Старт проекта был связан с планами «Ленты» по развитию мобильных решений как на базе современных терминалов сбора данных, работающих на платформах Android, так и с использованием исторического парка устройств на операционной системе Windows Mobile.

На этапе выбора платформы «Лента» определила ряд требований к новому продукту: это поддержка актуальных версий операционных систем, необходимость минимальных изменений в backend-системах, обеспечение высоких показателей стабильности и скорости работы приложений. В результате компания выбрала российский продукт «Форсайт. Мобильная платформа». Он интегрируется с большим количеством систем-источников, предоставляет сервисы для разработки и автоматизированной сборки мобильных приложений для всех распространенных мобильных операционных систем, обеспечивает оптимальную работу с данными (онлайн и офлайн). Платформа входит в реестр отечественного программного обеспечения. Для выполнения работ по миграции была выбрана консалтинговая компания «Эксперт РП», имеющая в своей команде сертифицированных специалистов по продукту «Форсайт. Мобильная платформа».

Проект стартовал в мае 2019 г. В рамках проекта было необходимо перенести приложения для существующего парка устройств, а также обеспечить миграцию всех процессов на терминалы сбора данных с операционной системой Android. Для выполнения этих задач «Форсайт. Мобильная платформа» была успешно интегрирована в ландшафт «Ленты», был настроен обмен данными с системами SAP ERP, SAP EWM, Oracle TM.

В сентябре 2019 г. началась опытная эксплуатация приложений на новой платформе, в декабре 2019 г. «Лента» приступила к промышленной эксплуатации нового решения. Сегодня на новой платформе работают 4,7 тыс. терминалов сбора данных. Системой пользуются сотрудники зоны приемки товаров, заместители директоров, руководители секций и другие сотрудники торговых комплексов «Лента» по всей стране.

Начальник отдела сопровождения фронт-офисных систем и оборудования «Ленты» Сергей Савельев сказал: «Новая платформа стала мощным фундаментом для последующего развития корпоративных мобильных решений "Ленты", обеспечила возможность использования современных, многофункциональных и производительных терминалов сбора данных, а также других устройств на базе операционных систем Android и iOS, в том числе личных устройств сотрудников. Кроме того, благодаря использованию продукта нам удалось в разы увеличить скорость работы мобильных приложений для сотрудников, речь идет о таких процессах, как время регистрации пользователей, первый и повторные запуски, обновление. Снизились риски отказов работы системы».