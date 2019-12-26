Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Лента» перевела мобильные приложения для терминалов сбора данных на отечественную платформу

ПО Софт Интеграция Внедрения Ритейл Розница

Российская розничная сеть «Лента» перевела мобильные приложения для терминалов сбора данных на российский продукт «Форсайт. Мобильная платформа». Сегодня на новой платформе работают 4,7 тыс. терминалов.

Старт проекта был связан с планами «Ленты» по развитию мобильных решений как на базе современных терминалов сбора данных, работающих на платформах Android, так и с использованием исторического парка устройств на операционной системе Windows Mobile.

На этапе выбора платформы «Лента» определила ряд требований к новому продукту: это поддержка актуальных версий операционных систем, необходимость минимальных изменений в backend-системах, обеспечение высоких показателей стабильности и скорости работы приложений. В результате компания выбрала российский продукт «Форсайт. Мобильная платформа». Он интегрируется с большим количеством систем-источников, предоставляет сервисы для разработки и автоматизированной сборки мобильных приложений для всех распространенных мобильных операционных систем, обеспечивает оптимальную работу с данными (онлайн и офлайн). Платформа входит в реестр отечественного программного обеспечения. Для выполнения работ по миграции была выбрана консалтинговая компания «Эксперт РП», имеющая в своей команде сертифицированных специалистов по продукту «Форсайт. Мобильная платформа».

Проект стартовал в мае 2019 г. В рамках проекта было необходимо перенести приложения для существующего парка устройств, а также обеспечить миграцию всех процессов на терминалы сбора данных с операционной системой Android. Для выполнения этих задач «Форсайт. Мобильная платформа» была успешно интегрирована в ландшафт «Ленты», был настроен обмен данными с системами SAP ERP, SAP EWM, Oracle TM.

В сентябре 2019 г. началась опытная эксплуатация приложений на новой платформе, в декабре 2019 г. «Лента» приступила к промышленной эксплуатации нового решения. Сегодня на новой платформе работают 4,7 тыс. терминалов сбора данных. Системой пользуются сотрудники зоны приемки товаров, заместители директоров, руководители секций и другие сотрудники торговых комплексов «Лента» по всей стране.

Начальник отдела сопровождения фронт-офисных систем и оборудования «Ленты» Сергей Савельев сказал: «Новая платформа стала мощным фундаментом для последующего развития корпоративных мобильных решений "Ленты", обеспечила возможность использования современных, многофункциональных и производительных терминалов сбора данных, а также других устройств на базе операционных систем Android и iOS, в том числе личных устройств сотрудников. Кроме того, благодаря использованию продукта нам удалось в разы увеличить скорость работы мобильных приложений для сотрудников, речь идет о таких процессах, как время регистрации пользователей, первый и повторные запуски, обновление. Снизились риски отказов работы системы».

Другие материалы рубрики

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России

Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому»

«Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов

В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника
Показать еще
Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью