«Атол» представила новое решение для транспорта в соответствии с 54-Ф3

«Атол» представила решение для быстрого оформления покупки билета в общественном транспорте, полностью соответствующее 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». В обновленной версии программного обеспечения всех моделей онлайн-касс класса «Ньюджер» появилась функция «Билетный режим», которая нажатием двух кнопок позволяет печатать фискальный чек.

Новая опция разработана для компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров внутри города, а также на ближнем транспортном сообщении, в частности, для автобусных парков или маршрутных такси.

«В общественном транспорте важно сохранять высокую скорость работы и соблюдать правила безопасной перевозки пассажиров. Специально для этого типа перевозок компания разработала «Билетный режим», который обеспечит быструю печать чека и поможет максимально сократить время на оплату проезда. Даже если водитель работает на маршруте без кондуктора, продажа билетов пассажирам не будет существенно влиять на увеличение общего времени на маршруте», — отметил Иван Коллегов, руководитель департамента фискальных решений «Атол».

Для работы с новой функцией пользователю достаточно произвести простую настройку в личном кабинете. Необходимо создать новый каталог товаров с остановками или типами билетов и загрузить его на все устройства согласно подсказкам меню. Перед началом работы на устройстве пользователю нужно выбрать «Билетный режим». После этого водителю или кондуктору при работе с кассой будет достаточно нажать две кнопки: одну для выбора тарифной зоны, вторую – «Ввод» – для печати чека.

«Ньюджеры» приспособлены для работы на транспорте: устройство сохраняет функциональность при температуре от -10 до +45 градусов Цельсия и держит заряд в автономном режиме до 8 часов. Кроме того, устройства легкие по весу и удобно лежат в руке. Для поддержки интернет-сигнала оборудование оснащено GSM-модулем и слотом для SIM-карты. Пакет данных, которыми обменивается касса, незначителен, поэтому для отправки чеков в ОФД можно использовать бюджетные тарифы сотовых операторов на мобильный интернет.

Оплата проезда на транспорте с помощью всех ньюджеров «Атол» (91Ф, 91Ф Lite и 92Ф) может осуществляться как наличным, так и безналичным способом.