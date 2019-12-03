«Микрон» выпустил первый гаджет для животноводства

Линейка решений в сфере интернета вещей (IoT) «Микрона» пополнилась новой разработкой для сельского хозяйства – устройством мониторинга состояния крупного рогатого скота (КРС). Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Новое устройство «Микрона» предназначено для дистанционного контроля поголовья и определения эструса. Устройство крепится на ошейнике животного и осуществляет непрерывный мониторинг двигательной активности, руминации и физиологического состояния каждой особи. Полученные данные позволяют своевременно определять период стельности, диагностировать заболевания на ранних стадиях и увеличить прирост поголовья и надоев, а также оптимизировать издержки фермы за счет скорости и качества решений, основанных на оперативном контроле параметров и реагировании на экстренные ситуации, как в случае с носимыми медицинскими человеческими гаджетами.

Михаил Годенко, руководитель перспективных проектов «Микрона», сказал: «Новый удобный цифровой инструмент направлен на повышение доходности и качества управления хозяйством: обеспечивается контроль медицинских показателей, актуальная информация о состоянии поголовья, минимизация ошибок из-за человеческого фактора, улучшение репродуктивности стада (стельность), сокращение трудозатрат».

Устройство разработано специалистами «Микрона» на базе GSM-модуля передачи данных с микросхемой криптозащиты первого уровня MIK51SC72D «Микрона» и датчиком фиксации активности.

Передача информации о состоянии животного в облачный сервис осуществляется по радиоканалу и может интегрироваться с любыми IoT-платформами и ИТ-системами для обработки данных и эффективного ведения хозяйства. Отслеживать информацию в режиме реального времени возможно с помощью мобильного приложения, веб-интерфейса или SMS-уведомлений. Срок эксплуатации без замены батарейки составляет до пяти лет.

Устройство применимо как в крупных животноводческих агрокомплексах, так и небольших фермах.