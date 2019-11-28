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«Техносерв Cloud» обеспечивает бесперебойную работу «Сотмаркет»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с розничной сетью «Сотмаркет». «Сотмаркет» специализируется на продаже электроники, аксессуаров, бытовой техники и других непродовольственных товаров.

В рамках сотрудничества Техносерв Cloud предоставляет заказчику «Виртуальный дата-центр» на базе OpenStack. Услуга построена на современных процессорах Intel Xeon, которые отличаются высокой производительностью. Кроме того, дата-центр позволяет выбрать один из четырех типов дисков – от медленных SATA до ALL Flash-хранилища для размещения особо требовательных ресурсов, включая гибридные диски на SAS с кэшированием на SSD.

«Наши дата-центы предоставляются по сервисной модели IaaS. Данное решение позволяет использовать легко конфигурируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры и управлять сервисами без привязки клиента к его месторасположению. В свою очередь, мы гарантируем высокую доступность услуги в режиме 24/7 и высокую отказоустойчивость системы», − сказал Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.

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