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Оборудование «Росэлектроники» позволит экономить до 10% электроэнергии

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил «умный» оптимизатор энергопотребления в рамках XII Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2019». Устройство предназначено для нормализации электропитания оборудования и позволяет снизить потребление энергии на 8-10%. С его помощью можно создавать «умные» электросети в масштабе отдельного дома или предприятия.

Оптимизатор энергопотребления производства НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») фиксирует и автоматически выравнивает падения, повышения или резкие колебания напряжения, что позволяет экономить потребляемую электроэнергию, значительно повышает надежность систем электропитания объектов и срок эксплуатации оборудования. Устройство предназначено для нормализации электропитания, поступающего потребителю в сетях общего назначения с номинальным напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц.

«Новая система предназначена для жилых домов, предприятий, социальных объектов, и позволит потребителям снизить затраты на электроснабжение. При необходимости наше оборудование может быть интегрировано в имеющиеся системы мониторинга энергопотребления. Для этого прибор оснащен необходимыми вычислительными ресурсами и интерфейсами, что позволяет создавать с его помощью цифровые локальные «умные» электросети - Smart Grid», - сказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Оптимизатор использует интеллектуальную систему управления и контроля, предоставляя пользователю дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах потребления электроэнергии. Оборудование также обеспечивает архивирование информации и ведение журнала аварийных ситуаций.

Использование оптимизаторов является неотъемлемым элементом построения «умных» электросетей: они помогают надежно и эффективно обеспечивать электропитание без скачков напряжения.

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