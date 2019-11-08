Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

«Росэлектроника» разработала автономную уличную станцию с функциями освещения, зарядки гаджетов и Wi-Fi

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о выводе на рынок многофункциональной автономной станции, оснащенной солнечными батареями и мощной аккумуляторной батареей. Накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi-доступа.

Многофункциональная станция, разработанная Краснодарским приборным заводом «Каскад» (входит в «Росэлектронику), включает в себя фотоэлектрическую панель мощностью 160 Вт, гелиевую аккумуляторную батарею и светодиодные лампы на 12 Вт рассеивающего свечения. Помимо освещения улиц, установка способна одновременно заряжать шесть устройств с различными стандартами подключения. Всего в течение суток станция может зарядить до 50 полностью разряженных гаджетов. Разработка полностью автономна и не требует подключения к электросети.

Станция также может комплектоваться цифровым информационным табло, уличной цифровой IP-видеокамерой с высокой степенью защиты и устройством для дистанционной передачи видеоматериала. В частности, оборудование может проводить видеофиксацию правонарушений и передавать собранную информацию в единый центр управления «Умного города».

«Новые решения на стыке энергосберегающих и цифровых технологий играют все более важную роль в формировании современной городской среды. Помимо расширенной функциональности, автономные станции позволяют на 30% сократить расходы на городские коммунальные услуги. Поэтому мы прогнозируем высокий спрос на эту продукцию. Мы уже изготовили первую партию из 35 устройств для заказчиков из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», – отметил генеральный директор КПЗ «Каскад» Руслан Кульбаев.

Другие материалы рубрики

AMD выпустила процессоры, которые «лучше чем все, что может предложить Intel»

Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер

Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора

РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов

AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

Техника

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы