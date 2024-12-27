Selectel Room
|27.12.2024
|Selectel открывает новый коворкинг в СПбГУТ для подготовки будущих инженеров 1
Selectel Room и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Селектел 385 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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