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SafeTech ST Crypt


Российская группа компаний SafeTech объявила в 2025 году о создании нового юридического лица в составе группы – «ST Crypt», которое будет специализироваться на разработке и внедрении безопасных решений с использованием сертифицированных СКЗИ (средств криптографической защиты информации).

«ST Crypt» фокусируется на создании и внедрении сервисов для функционирования и защиты цифровых услуг на базе электронной подписи, реализации мобильного документооборота и построении PKI-инфраструктуры:

  • интеграция мобильной электронной подписи в бизнес-процессы;
  • создание мобильных сервисов на базе сертифицированных решений для электронной подписи, адаптированных под персональные задачи и специфику бизнес-процессов организации;
  • внедрение сертифицированных средств для реализации функций удостоверяющего центра и повышения защищённости PKI-инфраструктуры;
  • консалтинг в сфере формирования бизнес-процессов и выборе оптимальных решений для эффективного использования электронной подписи в любых сферах деятельности и встраивания их в действующую ИТ-инфраструктуру.

 


 


13.01.2025 Новая компания SafeTech займется разработкой и внедрением безопасных решений с использованием СКЗИ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 87 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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