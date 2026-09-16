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Индексная книга (каталог) CNews*
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MediaTech

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.09.2026 В «Сколково» открылась вторая очередь Креативного кластера — Кластер медиатехнологий 1
26.02.2013 Глава Минкомсвязи принял участие в Международном мобильном конгрессе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

MediaTech и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Juniper Networks 461 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 615 1
Intel Corporation 12856 1
Правительство Румынии 8 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 292 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 1
Никифоров Николай 1139 1
Румыния 753 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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