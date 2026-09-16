Индексная книга (каталог) CNews*
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MediaTech
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.09.2026
|В «Сколково» открылась вторая очередь Креативного кластера — Кластер медиатехнологий 1
|26.02.2013
|Глава Минкомсвязи принял участие в Международном мобильном конгрессе 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
MediaTech и организации, системы, технологии, персоны:
|HPE - Juniper Networks 461 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 615 1
|Intel Corporation 12856 1
|Правительство Румынии 8 1
|Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
|Никифоров Николай 1139 1
|Румыния 753 1
|Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
|Испания - Каталония - Барселона 752 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.