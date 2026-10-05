Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
IoRT Internet of Robots Интернет роботов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.10.2026
|От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес 1
|20.01.2020
|Сотрудничество человека и робота 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
IoRT и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 142 1
|Чурсин Дмитрий 92 1
|Сидоренко Валерий 13 1
|Сорокин Сергей 20 1
|Сурова Надежда 35 1
|Трошин Александр 17 1
|Цымбалюк Андрей 4 1
|Лукьянченко Петр 4 1
|Божор Михаил 24 1
|Садова Карина 23 1
|Куба - Республика 421 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168402 1
|Земля - планета Солнечной системы 10905 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.