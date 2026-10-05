Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202335
ИКТ 15686
Организации 11886
Ведомства 1509
Ассоциации 1130
Технологии 3595
Системы 27097
Персоны 88337
География 3150
Статьи 1591
Пресса 1341
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

IoRT Internet of Robots Интернет роботов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.10.2026 От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес 1
20.01.2020 Сотрудничество человека и робота 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

IoRT и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 3004 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 212 1
Google LLC 12800 1
Инверсия - Инверсия НПФ 157 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 254 1
Yandex - Яндекс 9374 1
Microsoft Corporation 25872 1
Check Point Software Technologies 839 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 149 1
Air Canada - авиакомпания 17 1
Интериум 8 1
Фасадные Решения 4 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9056 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 210 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23811 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 25 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 97 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17109 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 730 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 846 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36767 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 614 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 829 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5740 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5097 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7422 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 267 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2873 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8392 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9690 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2787 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24741 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6441 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2750 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2142 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13600 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4556 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 928 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных в России - Отечественная модель классификации типов 91 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1593 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7839 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6911 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1058 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 895 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4704 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14164 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 426 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 195 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2034 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1294 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 804 1
Trimble - SketchUp 18 1
Microsoft AI - Microsoft Artificial Intelligence Solutions & Services 7 1
Microsoft 365 Copilot 264 1
OpenAI - ChatGPT 770 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
AutoFAQ - Xplain 15 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 112 1
Replit 8 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 93 1
Сбер - AI-Disrupt PDLC - стратегия AI-трансформации разработки и бизнеса в новой технологической реальности 8 1
ВымпелКом - Билайн Экзоинтеллект 4 1
Коптелов Андрей 142 1
Чурсин Дмитрий 92 1
Сидоренко Валерий 13 1
Сорокин Сергей 20 1
Сурова Надежда 35 1
Трошин Александр 17 1
Цымбалюк Андрей 4 1
Лукьянченко Петр 4 1
Божор Михаил 24 1
Садова Карина 23 1
Куба - Республика 421 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 1
Земля - планета Солнечной системы 10905 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7946 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3946 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2520 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10542 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4672 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5162 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 168 1
Экономический эффект 1406 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6615 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 37 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3028 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 30 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6678 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58433 1
Цифровое право - Цифровые права 150 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 15 1
Физика - Physics - область естествознания 2969 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8321 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 534 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8980 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34290 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6813 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5704 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 609 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5572 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3136 1
Аудит - аудиторский услуги 1284 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 223 1
Философия - Philosophy 540 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 308 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
CNews AWARDS - награда 577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще