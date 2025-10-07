Разделы

Bright Rich Брайт Рич

УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 «КомпТек» арендовал более 2 тыс. кв. м в офисном парке Comcity 2
22.04.2025 Крупный провайдер хостинг-услуг арендовал офис в Санкт-Петербурге 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Bright Rich и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5250 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 434 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3071 1
Заглумин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18343 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5313 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5954 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5884 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8158 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 317 1
