Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юрченко Виктор
СОБЫТИЯ
|05.02.2026
|Исследователи «Яндекса» представили ИИ-технологию для виртуального тестирования автономного транспорта 1
|26.11.2008
|«Микротест» помог «Спекта» переместить ЦОД в филиал 1
Юрченко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Микротест 280 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
|HP Inc. 5769 1
|IBM - International Business Machines Corp 9565 1
|Yandex - Яндекс 8581 1
|Cisco Systems 5234 1
|NetApp - Network Appliance 648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.