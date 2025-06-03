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Хомутов Сергей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Искусственный интеллект превращает профосмотры в полноценные чекапы: диагнозов стало в 4 раза больше 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хомутов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 516 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4648 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12328 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1173 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9086 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2495 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 859 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 34 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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