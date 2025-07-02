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Тутубалина Елена
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|В России разработан новый метод повышения надежности генерации запросов для работы с данными 1
Тутубалина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI ChatGPT 424 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1030 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 67 1
|СалютДевайсы - GigaChat 275 1
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