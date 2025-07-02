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Тутубалина Елена


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 В России разработан новый метод повышения надежности генерации запросов для работы с данными 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тутубалина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5467 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 180 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 478 1
OpenAI ChatGPT 424 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1030 1
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СалютДевайсы - GigaChat 275 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10299 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 74 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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