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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Трубников Александр

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Робот-паук ускорил капремонт доменной печи №3 на «Евраз ЗСМК» 1
02.03.2012 «Андер Девелопмент» протестировал программное решение для обеспечения видеотрансляции выборов президента РФ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трубников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
Ростелеком 11007 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 72 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4968 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13476 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7931 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2033 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1382 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9372 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4462 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10261 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13012 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5774 1
Единый день голосования 146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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