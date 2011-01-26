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Томчаковский Владимир

СОБЫТИЯ


26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Томчаковский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
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Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
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Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
Ростелеком 10948 1
Dell EMC 5180 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Связной ГК 1401 1
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ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
Кореш Виктор 83 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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