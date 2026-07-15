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Саркисов Владимир

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «РЕСО-Гарантия» и InsurTech-платформа AIINS объявили о начале стратегического партнерства 1
23.01.2014 Россиянам усложнили доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Саркисов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

9596 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2371 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
UPS 217 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3129 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1695 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3237 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6310 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13640 1
1C - Адепт - Adept - AIINS InsurTech-платформа 6 1
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Путин Владимир 3458 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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