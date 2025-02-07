Малиночкин Вячеслав
|07.02.2025
|«Базальт СПО» и МТУСИ выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения» 1
Малиночкин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
|НКО - Некоммерческая организация 505 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
|Информатика - computer science - informatique 1059 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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