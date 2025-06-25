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ЛСС
ООО «ЛСС» разрабатывает передовые программные продукты и внедряет комплексные системы для автоматизации бизнес-процессов в различных отраслях промышленности, энергетики, транспорта и логистики. Компания создала и постоянно модернизирует собственную WMS систему управления складом Artwms, которая помогает предприятиям оптимизировать логистику, повысить точность учета и ускорить обработку грузов.
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Artwms подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
|13.06.2024
|США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
ЛСС и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|Левин Николай 1 1
|Ермаков Максим 1 1
|Чиченев Алексей 1 1
|Судаков Андрей 1 1
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