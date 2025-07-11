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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жоголев Алексей


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Брокер ПСБ перевел инвестиционную платформу на российские технологии 1
11.05.2021 ПСБ расширил функциональность мобильного приложения для частных инвесторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Жоголев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1711 1
ПСБ - Промсвязьбанк 874 1
ПСБ ИИ - ПСБ Инновации и инвестиции 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25037 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6331 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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