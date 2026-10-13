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Дыбко Кирилл

СОБЫТИЯ


13.10.2026 В крупнейшем микроэлектронном холдинге России «Элемент» назначен новый президент 1
31.12.2013 АФК «Система» берет под контроль «Энвижн Груп» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дыбко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1477 1
МТС - Система Телеком 239 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 157 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
РТИ 155 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1929 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 1
Тарасенко Алексей 16 1
Тараба Дмитрий 27 1
Сушкевич Антон 67 1
Глотов Алексей 25 1
Малофеев Константин 118 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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