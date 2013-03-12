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Дроненко Юрий

СОБЫТИЯ


12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дроненко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Nvidia Corp 4002 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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