Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Дзюба Михаил


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 «Первый Бит» перевел строительную компанию в единую информсистему 1
08.08.2019 «Первый бит» повысил эффективность работы с клиентами в «Выборе» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дзюба Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

8774 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 881 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3101 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 798 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 667 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 1
Ларин Анатолий 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 864 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5944 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5208 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще