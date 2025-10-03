Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дзюба Михаил
УПОМИНАНИЯ
|03.10.2025
|«Первый Бит» перевел строительную компанию в единую информсистему 1
|08.08.2019
|«Первый бит» повысил эффективность работы с клиентами в «Выборе» 1
Дзюба Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8774 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 881 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область 864 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.