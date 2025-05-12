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Варнавский Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
|12.05.2025
|«Контур» и ИНЭК-ИТ создали комплекс решений для детальной диагностики финансовых рисков 1
Варнавский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
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