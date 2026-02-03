Разделы

Акиньшина Анна


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Группа «Самолет» и «ЭР-Телеком Холдинг» стали стратегическими партнерами в области телекоммуникаций и умного дома 1
19.08.2025 На Wildberries появились квартиры в новостройках 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Акиньшина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
