«Почта России» открыла новое ИТ-направление под руководством выходца из «М.видео»

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Евгений Джамалов, бывший директор по инновациям в «М.Видео – Эльдорадо», приступил к работе в «Почте России» на вновь созданной должности руководителя по развитию перспективных технологий. Джамалов будет работать в дочернем предприятии «Почты России» – «Почтовых технологиях», под руководством директора «Почтатеха» Владимира Урбанского.



Из «М.видео» в «Почту России»

Как стало известно CNews, Евгений Джамалов покинул пост директора по инновациям и ИТ в группе «М.видео – Эльдорадо» и перешел в «Почту России». На новом месте он занял должность руководителя по развитию перспективных технологий.

В разговоре с CNews Джамалов отметил, что его последним днем работы в «М.видео» стало 12 сентября 2019 г. На следующий день он оформился в «Почте», но непосредственно к своим новым трудовым обязанностям приступил сегодня, 23 сентября.

Новое направление в «Почте России»

Евгений Джамалов рассказал CNews, что должность руководителя по развитию перспективных технологий в «Почте России» новая, как и само направление. До этого они не существовали, и созданы они непосредственно внутри компании «Почтовые технологии» – дочернем предприятии «Почты России». В обязанности Джамалова, по его словам, войдут в первую очередь поиск новых технологических идей, прототипирование решений, подтверждение гипотез.

Евгений Джамалов приступил к работе в «Почте России»

Компания «Почтовые технологии» была основана в октябре 2016 г. Она занимается разработкой программного обеспечения и выводом на рынок цифровых услуг и продуктов. 21 января 2019 г. ее директором был назначен Владимир Урбанский, ранее работавший в «Альфа-банке».

Джамалов покинул «М.видео — Эльдорадо» 12 сентября 2019 года

На новой должности Евгений Джамалов подчиняется непосредственно Владимиру Урбанскому, а тот в свою очередь отчитывается перед Сергеем Емельченко – заместителем генерального директора «Почты России» по ИТ и развитию цифровых сервисов. Согласно предоставленной на сайте предприятия информации, на этом посту он находится с ноября 2013 г.

Предыдущие места работы

Евгений Джамалов в 2000 г. закончил Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ, до 2002 г. – Ташкентский электротехнический институт связи, ТЭИС) по специальности инженер-экономист. С 1 декабря 2003 г. по 29 марта 2013 г. он работал в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), где он находился на должности старшего руководителя проектов.

Следующим местом его работы стала компания «Основа телеком», где он занимал должность «release manager» с 4 апреля 2013 г. по 2 декабря 2014 г. В М.видео – «Эльдорадо» Джамалов пришел 1 марта 2015 г.

Также Евгений Джамалов неоднократно участвовал в конференциях CNews. В 2018 г. он принимал участие в конференции «Блокчейн в России 2018», а 7 ноября 2019 г. он выступит на CNews Forum 2019.