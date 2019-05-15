Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером

Для российской полиции был разработан воздушный дрон, на борту у которого будет дистанционный электрошокер и ослепляющее устройство. Создатели дрона обещают, что с его помощью террориста в здании можно будет обезвредить через оконную форточку.

Дрон с электрошокером

В России разработан воздушный дрон-парализатор для силовых ведомств. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на советника гендиректора Научно-производственного объединения специальных материалов Юрия Кленова.

Дрон весит чуть более килограмма. Он оборудован дистанционным электрошокером, кроме того, на борту предусмотрено светодиодное или лазерное ослепляющее устройство. В случае применения против человека, устройство будет вызывать временную слепоту. Создатели дрона утверждают, что вредных последствий для здоровья это состояние иметь не будет.

Также аппарат оборудован камерой, через которую оператор сможет видеть происходящее вокруг дрона и вести видеозапись. Помимо этого, на борту дрона можно дополнительно разместить громкоговоритель, сирену и тепловизор.

По словам Кленова, с применением данного воздушного аппарата силовики смогут нейтрализовать противника — например, террориста или преступника — даже через оконную форточку. Также с помощью дрона можно будет контролировать посещаемость запретных зон, как в городе, так и на открытой или в гористой местности.

Уже в мае дрон будет продемонстрирован на Третьем научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации». В июне новинку представят на Пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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В октябре 2016 г. The Wall Street Journal писал, что американская компания Taser International предложила полиции США использовать воздушные дроны, оборудованные электрошоковыми пистолетами. Сообщалось, что компания уже ведет соответствующие переговоры с руководством полиции.

На тот момент эта идея получила смешанные оценки экспертов. В частности, глава исследовательской группы Police Foundation Джим Буэерманн (Jim Bueermann) был уверен, что общественность будет встревожена возможностью использования такого оружия. В тоже время эксперт отмечал, что подобное дроны были бы очень полезны для обезвреживания вооруженных преступников, в результате чего могли бы быть спасены жизни многих полицейских.

Для российской полиции разработали дрона, вооруженного электрошокером

«С сугубо тактической точки зрения я вижу потенциальную ценность этого, но я также понимаю, как это встревожит людей. Многие будут уверены, что если вы можете прицепить на дрон электрошокер, то что вас удержит от того, чтобы прицепить туда огнестрельное оружие», — считает эксперт.

При этом в некоторых штатах на тот момент уже действовало законодательство, позволяющее оборудовать полицейские дроны электрошокерами — например, в Северной Дакоте соответствующий закон был принят в 2015 г.

Другие возражения

Доцент Школы права Вашингтонского университета Райан Кало (Ryan Calo), специализирующийся на законодательстве о применении робототехники, отмечал в связи с предложением Taser International, что в США традиционно строго разделяют полицию и армию, и что использование таких дронов приведет к пересечению функций полицейских и военных, и это не будет одобрено обществом.

Исполнительный директор Национальной ассоциации тактических офицеров США Марк Ломакс (Mark Lomax) высказался в том духе, что дроны с электрошокерами не получится использовать эффективно по техническим причинам. «Даже чтобы успешно применять ручной электрошоковый пистолет, нужны серьезные навыки. Трудно себе представить, что он летает в 50 футах в воздухе, и эта штука движется, и человек тоже движется — может быть очень сложно попасть в цель», — считал он.

Эффективность применения дронов против преступников была доказана в июле 2016 г., когда в Далласе с помощью дрона, начиненного взрывчаткой C-4, был обезврежен вооруженный человек, до этого убивший пятерых офицеров полиции.

Однако в необходимости оснащения дронов электрошокерами сомневалась и компания Chaotic Moon, представившая концепт такого дрона в марте 2014 г. Дрон имел шесть винтов и назывался CUPID. Его электрошокер стрелял разрядами 80 тыс. вольт и мог поразить цель на расстоянии нескольких метров. Компания не стала запускать дрон в массовое производство, а руководство объяснило это тем, что если что-то можно создать, это не значит, что его действительно следует создавать.