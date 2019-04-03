ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание

Разработчик линейки отечественных процессоров «Эльбрус» обновил на своем сайте раздел, касающийся специализированного ПО. В свободном доступе для скачивания оказалась ОС «Эльбрус» для стандартных процессоров архитектуры x86. В скором времени разработчики планируют открыть ее исходные коды.

ОС «Эльбрус» для скачивания

Операционная система «Эльбрус» компании МЦСТ — разработчика отечественных микропроцессоров линейки «Эльбрус» — стала доступна для скачивания. Об этом на своем личном тематическом сайте сообщил один из сотрудников компании, указав, что МЦСТ обновила раздел корпоративного сайта, посвященный своему ПО.

Полностью самостоятельно пользователь сейчас может скачать дистрибутив, список пакетов и документацию для младшей открытой версии (3.0, ядро Linux3,14) ОС «Эльбрус» для стандартной архитектуры x86 — как 32-, так и 64-битной.

Для старшей открытой версии (4.0, ядро Linux 4,9) ссылки для самостоятельного скачивания дистрибутива, пакетов и документации должны появиться позже (когда именно, не указано).

Для всех остальных версий ОС, в том числе предназначенных для работы на процессорах МЦСТ линеек «Эльбрус» и «R» (архитектура SPARC), полный набор программного обеспечения доступен пользователям только «по запросу» — как и раньше для всех типов ПО, уточнил CNews у компании.

Директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин в разговоре с CNews отметил, что исходные коды на продукты компании пока недоступны ни для самостоятельного скачивания, ни по запросу, но в скором времени компания намерена их открыть.

Разные пакеты ПО выпускались МЦСТ под различными открытыми лицензиями, и под ними же будет происходить распространение исходных кодов, добавил он.

ОС «Эльбрус» стало можно самостоятельно скачать

По словам Трушкина, раскрывая коды, компания преследует маркетинговые цели, связанные с продвижением продуктов МЦСТ, а также стремится расширить коммьюнити разработчиков ПО под ОС «Эльбрус».



Отметим, что на момент выхода публикации активные ссылки на скачивание того или иного ПО на сайте МЦСТ работали нестабильно — «через раз».



Какое ПО представлено для скачивания и «по запросу»

В целом на сайте МЦСТ в программном разделе сейчас помимо упомянутой ОС «Эльбрус» для х86 («является слепком соответствующей свежей версии PDK ОС “Эльбрус”, не Debian 8.11», указывает сотрудник МЦСТ) представлены следующие продукты.

ОПО «Эльбрус» — общее программное обеспечение на базе ядер Linux версии 2.6.14, 2.6.33 и 3.14, со встроенными средствами защиты информации. «Получить документацию и образ для установки возможно по запросу в службу поддержки ОПО», — указывает сотрудник МЦСТ на своем личном сайте.

ОС «Эльбрус» для архитектур «Эльбрус» и SPARC— является портированной версией на операционной системы Debian 8.11 на базе ядра Linux версии 4.9. со встроенными средствами защиты информации. «Получить документацию и образ для установки возможно по запросу в службу поддержки ОПО».

PDK ОС «Эльбрус» — platform development kit на базе ядра Linux версии 4.9. Является, по заверению разработчиков, наиболее современной версией операционной системы для платформы «Эльбрус» и «МЦСТ R». Пакеты ПО и документацию можно скачать свободно, дистрибутивы — по запросу.

Комментарии относительно ПО

«Версии ОПО “Эльбрус” и ОС “Эльбрус” (версия ОС Debian 8.11 на базе ядра Linux версии 4.9 портированная на платформу “Эльбрус”) интересна только узкоспециализированным специалистам, поэтому основной упор сделан на два других продукта в портфеле разработок», — отмечает сотрудник МЦСТ.

ОС «Эльбрус» для х86, в его понимании, подойдет для первого знакомства с российскими микропроцессорами компании МЦСТ. «Установив данный дистрибутив себе на ПК возможно ознакомится с набором пакетов, доступным в системе, а также собрать какое-либо ПО: собственной разработки, либо программное обеспечение на базе открытого исходного кода для полноценного тестирования возможности сборки под платформу “Эльбрус” и присутствия всех необходимых зависимостей пакетов в ОС», — считает он..

Что касается установки PDK ОС «Эльбрус» на компьютеры под управлением микропроцессоров «Эльбрус-1С+», «Эльбрус-4С», «Эльбрус-8С» и «МЦСТ R» с системой команд SPARC V9, то она, по мнению сотрудника компании-разработчика, позволяет получить новейшую ОС под отечественные микропроцессоры, собранную с помощью системы собственной разработки компании МЦСТ для быстрого и удобного включения новых пакетов в состав дистрибутива и поддержки имеющихся версий.

«PDK ОС “Эльбрус” разрабатывается с максимальным сохранением “ванильных” версий пакетов, затрагивая только архитектурно-зависимые участки кода — как ядра, так и пакетов системы», — добавляет он.