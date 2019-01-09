Создана самая большая в мире флешка объемом 4 ТБ

Самая большая флешка в мире

Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2019 представила прототип флеш-накопителя рекордного объема в 4 ТБ. Устройство оборудовано разъемом стандарта USB Type-C.

На данный момент новинка не имеет названия. Сроки появления накопителя на рынке компания не называет, как и не раскрывает вероятную цену изделия. Нельзя исключать возможность того, что прототип и вовсе никогда не выйдет в серию.

Напомним, в начале 2018 г. Sandisk продемонстрировала прототип «самого маленького флеш-накопителя в мире» емкостью 1 ТБ с интерфейсом USB Type-C, который до сих пор не появился на прилавках магазинов электроники.

Прототип самого вместительного USB-накопителя в мире, представленный Sandisk

В 2017 г. Kingston, другой крупный американский игрок на рынке флеш-памяти, начал продажи устройств серии Datatraveler Ultimate GT объемом 1 ТБ и 2 ТБ, самых емких на тот момент накопителей в мире. Изделия оснащены интерфейсом USB 3.0, обладают заявленными производителем скоростью чтения 300 МБ/сек и скоростью записи – 200 МБ/сек. На старте продаж в США цена изделия составляла $925 и $1 625 за модели вместимостью 1 ТБ и 2 ТБ соответственно.

Что еще нового продемонстрировала компания?

Помимо прототипа, о котором кроме емкости практически ничего неизвестно, Sandisk также представила другие новинки, выход на рынок которых планируется уже в самом ближайшем будущем.

Так, компания продемонстрировала переносной твердотельный накопитель (SSD) Sandisk Extreme Pro Portable, обеспечивающий передачу данных до 1 ГБ/сек в корпусе, который соответствует стандарту защиты IP55 (защита от пыли и водяных струй). Выпускаться портативный накопитель будет в трех исполнениях, отличающихся вместительностью: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. SSD должен появиться в продаже весной 2019 г. Информация о ценах пока отсутствует.

Sandisk Extreme Pro Portable SSD увидит свет весной 2019 года

Sandisk не ограничилась демонстрацией лишь аппаратных новинок – кроме них был представлен новый облачный сервис резервного копирования данных под названием Flashback. Он доступен обладателям USB-накопителей Sandisk Ultra Flash Drive и Ultra Fit Flash Drive емкостью до 256 ГБ и позволяет создавать в облаке компании точную копию содержимого «флешки», чтобы всегда иметь доступ к важным данным, даже в случае утраты физического носителя.