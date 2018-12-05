CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИБ

Согласно новому рейтингу CNews Security, опубликованному CNews Analytics в рамках обзора «Средства защиты информации и бизнеса 2018» , выручка 30 крупнейших российских поставщиков в области ИБ в 2017 г. составила p103 млрд или $1,77 млрд. Спрос на решения в области информационной защиты остается высоким и сохранится на таком уровне в 2018–2019 гг, так как российскому бизнесу придется выполнять нововведения регуляторов.

Благодаря российским регуляторам рост на рынке ИБ сохранится

По итогам 2017 г. выручка 30 крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, сократилась на 7,2% с p111 млрд до p103 млрд, однако выросла в пересчете на доллары США на 6% с $1,67 млрд до $1,77 млрд. Интерес к решениям ИБ объясняется несколькими факторами, среди которых появление новых технологий, рост зрелости заказчиков, а также законодательное регулирование рынка ИБ. С 1 января 2018 г. вступил в силу 187-ФЗ – закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», согласно которому в России должна быть создана централизованная система по обнаружению, предупреждению и ликвидации атак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ).

Реализация требований регулятора потребует инвестиций со стороны операторов критической инфраструктуры: «Наибольшее количество новых проектов в части информационной безопасности мы отмечаем именно в области защиты КИИ. Они охватывают большое число объектов, к которым требования по ИБ ранее внутри организаций не предъявлялись. Определенно, требования по защите КИИ и подключению к ГосСОПКА породили новый специфический сегмент рынка. Мы видим перераспределение ИБ-бюджетов в этом направлении, но еще чаще речь идет о выделении дополнительного финансирования», – рассказывает Андрей Янкин.

#2017 #2016 Название компании Город Специализация* Выручка от направления ИБ в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2017/2016, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ** 1 1 Лаборатория Касперского (1) (2) Москва разработка ПО, сервисы ИБ 40 714 340 43 083 600 -5% 1 600 2 2 Softline Москва дистрибуция ПО, ПАК 14 744 881 12 810 496 15% 173 3 4 Информзащита (3) Москва интеграция 8 313 832 6 867 682 21% 866 4 5 ИнфоТеКС Москва разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ 4 231 307 3 704 896 14% 538 5 7 Инфосистемы Джет Москва разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция 3 900 000 3 100 000 26% 180 6 6 Техносерв Москва интеграция 3 277 669 3 251 422 1% 70 7 8 ICL-КПО ВС Казань интеграция, разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ 3 008 356 2 765 504 9% 263 8 10 Крок Москва интеграция 2 463 608 2 239 395 10% н/д 9 12 Ланит Москва дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 2 234 814 1 863 325 20% н/д 10 11 Аквариус Москва разработка и производство ПАК, сервисы ИБ, интеграция 2 123 820 2 235 600 -5% 59

Источник CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Расходы на ИБ растут быстрее, чем рынок ИТ в целом

Согласно прогнозу Gartner, глобальные траты на информационную безопасность в 2018 г. вырастут на 12,4% и достигнут $114 млрд (3% от общих глобальных затрат на ИТ). Около половины всех расходов приходятся на услуги в области безопасности, причем особенно высокими темпами будут расти услуги класс security-as-a-service, предполагают аналитики американской компании. Среди программного обеспечения, развертываемого на стороне заказчика, наибольшим спросом пользуются решения в области сетевой безопасности ($10,9 млрд в 2017 г.) и продукты для защиты инфраструктуры (infrastructure protection, $12,6 млрд), а наиболее быстро растущим сегментом являются средства защиты облаков (прогнозируемый рост в 2018 г. – 64%).

По мнению аналитиков Gartner, ключевым фактором рост расходов на ИБ становится защита персональных данных, не менее 10% ИБ-расходов будет связано именно с этим направлением. В частности, спросом будут пользоваться решения в области предупреждения утечек данных (data loss prevention, DLP), управления учетными данными – IAM (Identity and Access Management), а также IGA (Identity Governance and Administration). Внимание к защите ПДн было привлечено скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, которая незаконно собирала данные пользователей Facebook для использования в предвыборных кампаниях в различных странах мира.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2018».