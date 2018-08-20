Спасибо регуляторам: рост на рынке ИБ сохранится
Главными действующими лицами как на глобальном, так и на российским рынке ИБ в 2017-2018 гг оказались регуляторы: в западных странах в центре внимания были меры по защите персональных данных, в то время как в РФ с января 2018 г. вступил в силу закон о защите критической инфраструктуры. Требования регуляторов необходимо выполнять, что ведет к росту бюджетов на информационную безопасность.
Информационная безопасность давно превратилась в самостоятельную индустрию, значение которой для бизнеса не меньше чем ИТ-инфраструктуры, которую призваны защищать решения в сфере ИБ. Правильно развернуть ИТ-системы – это лишь половина задачи, далее необходимо обеспечить защиту ИТ-ландшафта от многочисленных угроз. Структура угроз постоянно меняется, это связано как с появлением новых технологий, которые скрывают в себе новые неизвестные ранее типы уязвимостей, так и с организационным развитием криминальных сообществ и гонкой кибервооружений между государствами (state-sponsored cyber attacks).