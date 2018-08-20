Средства защиты информации и бизнеса 2018

Самым громким событием в области ИБ за последнее время оказался скандал вокруг несанкционированного доступа к персональным данных (ПДн) пользователей Facebook. Эти данные впоследствии использовались для проведения политических компаний. Регуляторы уделяют теме безопасности ПДн все больше внимания, а согласно прогнозу Gartner до 10% мировых трат в области ИБ будут связаны именно с защитой персональных данных. В России главным трендом является строительство централизованной системы мониторинга и защиты критической информационной инфраструктуры, соответствующий закон вступил в силу с января 2018 г.

30.11.2018