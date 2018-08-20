Спасибо регуляторам: рост на рынке ИБ сохранится

Главными действующими лицами как на глобальном, так и на российским рынке ИБ в 2017-2018 гг оказались регуляторы: в западных странах в центре внимания были меры по защите персональных данных, в то время как в РФ с января 2018 г. вступил в силу закон о защите критической инфраструктуры. Требования регуляторов необходимо выполнять, что ведет к росту бюджетов на информационную безопасность.

Информационная безопасность давно превратилась в самостоятельную индустрию, значение которой для бизнеса не меньше чем ИТ-инфраструктуры, которую призваны защищать решения в сфере ИБ. Правильно развернуть ИТ-системы – это лишь половина задачи, далее необходимо обеспечить защиту ИТ-ландшафта от многочисленных угроз. Структура угроз постоянно меняется, это связано как с появлением новых технологий, которые скрывают в себе новые неизвестные ранее типы уязвимостей, так и с организационным развитием криминальных сообществ и гонкой кибервооружений между государствами (state-sponsored cyber attacks).

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2018

#2017 Название компании Выручка от направления ИБ в 2017 г., ₽тыс, включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2017/2016, в %
1 Лаборатория Касперского (1) (2) 40 714 340 -5%
2 Softline 14 744 881 15%
3 Информзащита 8 313 832 21%
4 ИнфоТеКС 4 231 307 14%
5 Инфосистемы Джет 3 900 000 26%

CNews Analytics, 2018

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Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется

Вследствие колебания курсов валют и изменения структуры участников совокупный рублевый показатель участников рейтинга CNews Security сократился, однако на самом деле рынок растет умеренными темпами, что подтверждает выручка в пересчете на иностранную валюту.

По итогам 2017 г. выручка 30 крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, сократилась на 7,2% с p111 млрд до p103 млрд, однако выросла в пересчете на доллары США на 6% с $1,67 млрд до $1,77 млрд. Противоречивые результаты объясняются несколькими причинами. Во-первых, это укрепление курса рубля в 2017 г. В частности, глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по итогам прошлого года выросла на 8% до $698 млн, однако в пересчете на рубли оборот компании сократился на 5% с p43,1 млрд до p40,7 млрд вследствие укрепления российской национальной валюты.

Андрей Голов
Код безопасности

Мир оказался в условиях цифровой колонизации

Информационная безопасность – одна из немногих отраслей отечественного ИТ-рынка, способная практически полностью отказаться от использования иностранных продуктов. Почему так произошло, в интервью CNews рассказал Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности».

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Сергей Купцов
Спорт-ИН

Хакерские атаки на стадионы ЧМ по футболу шли из Европы

Стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу 2018, больше не привлекают хакеров. Число кибератак после окончания мундиаля снизилось в разы, отмечают в федеральном государственном унитарном предприятии «Спорт-Инжиниринг», занимавшимся строительством объектов. Начальник управления ИТ «Спорт-Инжиниринг» Сергей Купцов в интервью CNews рассказал, как летом во время Чемпионата мира по футболу 2018 шла борьба с хакерскими атаками из-за рубежа, о том, кто за ними стоял и какие технологии помогают защитить ИТ-системы спортивных объектов от злоумышленников.

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Антон Трегубов
SAS

Решения в сфере ИБ становятся все более интеллектуальными

Аналитика данных становится одним из ключевых инструментов для решения самых разных ИТ-задач. В сфере информационной безопасности аналитика больших данных и искусственный интеллект помогают распознавать угрозы и предотвращать инциденты. Об основных трендах в сфере ИБ, о произошедших за последний год изменениях, о новых инструментах и планах на будущее CNews поговорил с Антоном Трегубовым, старшим менеджером по продаже решений и противодействия мошенничеству и безопасности компании SAS Россия/СНГ.

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Андрей Чапчаев
Инфотекс

Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ

Компания «ИнфоТеКС» работает над широким спектром решений для ИБ, от традиционных систем до инновационных решений в области квантовой криптографии. Поэтому на ее мнение можно ориентироваться, оценивая, что завтра будет актуально для рынка информационной безопасности. Об этом в интервью CNews рассказывает генеральный директор компании Андрей Чапчаев.

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Сергей Чуприс
КГ НИЦ

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

Сергей Чуприс, директор Калининградского государственного научно-исследовательского центра информационной и технической безопасности (КГ НИЦ) – об опыте создания центра кибербезопасности и защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в Калининградской области. На первом этапе центр будет защищать ресурсы исполнительной власти, а через два-три года он получит статус центра ГосСОПКА и к нему смогут подключиться все предприятия региона.

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Сергей Шимоторов
Информационные технологии будущего

Новые угрозы, аутсорсинг и диктат регуляторов: ближайшее будущее рынка ИБ

Что принес 2018 год в области информационной безопасности и чего ждут специалисты в ближайшем будущем? Станет ли защита КИИ трендом следующего года или ее вытеснят другие тенденции? Об этом в интервью CNews рассказал Сергей Шимоторов, директор по информационной безопасности компании «Информационные технологии будущего».

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Андрей Янкин
Инфосистемы Джет

Хакеры все чаще используют атаки на устройства интернета вещей

Число кибератак с каждым годом неуклонно растет. По данным исследовательской компании Gartner, в 2018 г. 60% компаний планирует инвестировать в разные инструменты защиты от хакерских атак. Эксперты утверждают, такое внимание к информационной безопасности обеспечили нашумевшие вирусы-вымогатели WannaCry и NotPetya. Заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин рассказал в интервью CNews о том, какие киберугрозы сегодня наиболее распространены, какие новинки готов показать рынок информационной безопасности (ИБ) и зачем многие компании переходят на аутсорсинг решений в области ИБ.

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