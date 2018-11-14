Власти разрешат россиянам записывать на болванки ПО и музыку без лицензии

Власти подготовили законопроект, который отменит лицензирование записи различного контента на CD и DVD-диски. Авторы идеи поясняют, что основным источником распространения пиратских копий контента стал интернет, продажи дисков упали, и их лицензирование больше не эффективно в борьбе с контрафактом.

Законопроект Минкомсвязи

Законопроект об отмене лицензирования деятельности по изготовлению аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах материальных носителей получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности. В случае принятия этого закона в России можно будет без лицензии записывать перечисленные виды контента на CD и DVD-диски. Законопроект был подготовлен Минкомсвязи, сообщается на сайте правительства.

С юридической точки зрения законопроект представляет собой поправки к федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности». Последняя редакция этого закона от мая 2011 г. предусматривает, что все лица, у которых нет авторских прав на какой-либо контент, для записи этого контента на материальный носитель должны иметь соответствующую лицензию.

Напомним, аудиовизуальные произведения, упомянутые в законопроекте, включают в себя кинематографические произведения, телефильмы, видеофильмы, слайд-фильмы и т.д.

Во всем виноват интернет

На сайте правительства поясняется, что лицензирование записи контента на диски было мерой по борьбе с контрафактной продукцией. Однако в связи с развитием интернета и сетевых технологий спрос на диски упал, и их лицензирование перестало быть действенной мерой по борьбе с контрафактом. «На сегодняшний день оно свою задачу выполнило. Основным каналом распространения аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ, в том числе и пиратских, стал интернет», — констатируют авторы законопроекта.

Они приводят данные Роскомнадзора, который выступает лицензирующим органом в этой сфере. Согласно этим данным, с начала 2018 г. было выдано всего две новые лицензии на запись указанных видов контента на материальные носители. В общей же сложности в реестре ведомства присутствуют 82 действующие лицензии. Большая их часть была получена малыми предприятиями и организациями, для которых запись контента на диски не является основной деятельностью.

В России можно будет записывать контент на диски без лицензии

На сайте также отмечается, что отмена лицензирования не противоречит международным обязательствам России и не нанесет ущерб правообладателям. «Цель законопроекта — актуализировать правовое регулирование с учетом складывающихся общественных отношений в этой сфере», — поясняют разработчики документа.

Борьба с пиратством в интернете

Одновременно власти продолжают борьбу с пиратством в интернете, который стал основным способом распространения нелегальных копий различного контента. В сентябре Минкультуры подготовило поправки в «антипиратский» закон, ускоряющие блокировку пиратских ресурсов. Роскомнадзор должен будет в течение одних суток вместо трех рабочих дней определять владельца сайта с незаконно размещенным контентом, после чего владелец сайта должен будет удалять данный контент «незамедлительно».

Действующий ныне «антипиратский» закон был принят в 2013 г. Он предоставил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию обращаться в Мосгорсуд с заявлением о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, нарушающих их права. В случае удовлетворения данного заявления оно передается в Роскомнадзор.

Далее у Роскомнадзора есть три рабочих дня для того, что определить владельца сайта и провайдера его хостинга. Затем хостинг-провайдер в течении суток должен проинформировать владельца ресурса о соответствующем нарушении. У владельца ресурса есть сутки на удаление спорного контента, иначе хостинг-провайдер его заблокирует. Если ни владелец сайта, ни хостинг-провайдер никаких мер не приняли, то Роскомнадзор включает соответствующий ресурс в Реестр запрещенных сайтов.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Она предоставила аналогичные возможности по борьбе с пиратами владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: если Мосгорсуд удовлетворяет два иска одного и того же правообладателя к одному и тому же ресурсу, доступ к нему блокируется на постоянной основе без возможности разблокировки.